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Muş Arpayazı'da koyunlar erken doğurdu, besiciler kuzuları biberonla besliyor

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Muş Arpayazı'da koyunlar erken doğurdu, besiciler kuzuları biberonla besliyor Haber Videosunu İzle
Muş Arpayazı'da koyunlar erken doğurdu, besiciler kuzuları biberonla besliyor
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Muş'un Arpayazı köyünde koyunların beklenenden erken doğum yapması besicileri sevindirdi; yeni doğan kuzular biberonla da besleniyor. Besiciler, bu yıl kuzularda ölüm oranının da yüksek olduğunu belirterek çare arıyor.

Muş'ta koyunların beklenenden erken doğum yapması, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini sevindirdi. Dünyaya gelen kuzular, besiciler tarafından özenle bakılarak büyütülüyor.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arpayazı köyünde hayvancılıkla uğraşan besiciler, erken doğum yapan koyunların kuzularıyla ilgileniyor. Ahırlarda dünyaya gelen kuzuların sağlıklı büyümesi için yoğun çaba gösteren yetiştiriciler, özellikle yeni doğan kuzuların beslenmesine ve bakımına dikkat ediyor.

Erken doğumların yaşandığı ağıllarda hareketlilik yaşanırken, besiciler kuzuların bakımını titizlikle sürdürüyor. Koyun ve kuzu seslerinin yankılandığı ahırlarda yetiştiriciler, yeni doğan kuzuların gelişimini yakından takip ediyor. Erkenci kuzuların dünyaya gelmesiyle yüzlerinin güldüğünü söyleyen genç çiftçi Ağa Aydemir, hayvancılık faaliyetlerini sürdürerek yeni doğan kuzuları büyütmek için çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, "Arpayazı köyünde yıllardır ailemle birlikte çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl kuzularımız erken dünyaya geldi. Bu durum bizi çok mutlu etti. Ancak bu yıl kuzularımız arasında ölüm oranı da oldukça yüksek. Bunun önüne geçebilmek için çare arıyoruz. Hayvanlarımıza günde dört torba saman veriyoruz. Bazı kuzularımız annelerini emerken, bazılarını ise biberonla besliyoruz. Kuzularımızı çok seviyoruz ve onlara çok iyi bakıyoruz. Adeta birer bebek gibi görüp özenle büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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