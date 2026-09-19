Muğla'nın Menteşe ilçesinde Avcılar Mahallesi'nde 20 üreticiye silaj eğitimi verildi

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde daha önce yüzde 75 hibeli, yüksek verimli hibrit silajlık mısır tohumu desteğinden yararlanan 20 üreticiyle bir araya gelinerek bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Üretime ve üreticiye yönelik destek çalışmaları kapsamında düzenlenen programda, üreticilere silaj yapımında doğru uygulamalar, kaliteli silaj elde etme yöntemleri ve üretim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Gerçekleştirilen bilgilendirmede, silajlık mısırın uygun zamanda hasat edilmesinin kaliteli ürün elde edilmesindeki önemi üzerinde duruldu. Ayrıca ideal nem oranının sağlanması, silajın uygun şekilde sıkıştırılması ve hava ile temasının önlenmesi ile fermantasyon sürecinin doğru yürütülmesi konularında üreticilere bilgi aktarıldı. Kaliteli silajın hayvan beslemesindeki önemine de dikkat çekilen çalışmada, doğru silaj uygulamalarının hayvancılık faaliyetlerinde verimliliğe katkı sağladığı belirtildi.

Yetkililer, üreticilerin bilinçli üretim yapmalarına katkı sağlayan eğitim ve destek çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı