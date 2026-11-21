Muğla'da kırsal kalkınma yatırımları kapsamında arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonuna yönelik üreticilere yüzde 60 hibe desteği sağlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı çerçevesinde, Köyceğiz ilçesinde gezgin arıcılık faaliyeti yürüten Soner Alacık ve Birdal Uzun ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında hibe sözleşmeleri imzalandı. Yüzde 60 hibe desteği kapsamında hayata geçirilecek projelerle üreticilere çekilir tip karavan, bal süzme makinesi ve çeşitli arıcılık ekipmanları kazandırılacak. Yapılacak yatırımlarla arıcılık faaliyetlerinin daha modern şartlarda yürütülmesi, üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunularak kırsal kalkınmayı güçlendiren ve tarımsal üretime katkı sağlayan yatırımların artarak devam etmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı