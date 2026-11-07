Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzincan’da 7-10 Kasım'da zirai don uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresinde 7-10 Kasım arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğini bildirdi. Uyarının 7 Kasım 22.00'de başlayıp 10 Kasım 10.00'a kadar sürmesi bekleniyor, üreticilerden gerekli tedbirleri almaları istendi.

Erzincan ve çevresinde 7-10 Kasım tarihleri arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava nedeniyle zirai don riski bulunuyor.

Uyarının 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlayıp 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Üreticilerin tarımsal faaliyetlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları, dona karşı hassas ürünlerini korumaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
ABD ara seçimleri sonrası Trump'tan Beyaz Saray'da görev değişikliği

Seçimde ağır yenilgi alan Trump faturayı üst düzey isme kesti
SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi

3 şirketin işlemleri mercek altında! SPK'dan 88 kişiye suç duyurusu
Hamaney, özel mektubuyla kurmayını Putin'e gönderip S-400 istedi

Hamaney, özel mektubuyla kurmayını Putin'e gönderip S-400 istedi
Fenerbahçe'ye Archie Brown'dan kötü haber! 3 maçlık ceza değişmedi11

İtiraz sonuçlandı, TFF kararını açıkladı!
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yönetim sistemi çıkışı! Yarı başkanlığa açık kapı bıraktı

Kılıçdaroğlu bu kez bambaşka bir yönetim sistemi önerdi
11 üniversiteye rektör atandı

Gece yarısı atama kararı! 7 isim birden değişti