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Malatya Havalimanı'nda 5 ayda 342 bin yolcu trafiği

Malatya Havalimanı'nda 5 ayda 342 bin yolcu trafiği
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DHMİ verilerine göre Malatya Havalimanı'nda Mayıs 2026'da iç hat yolcu sayısı 71 bin 406, dış hat yolcu sayısı 378 olurken, toplam uçak trafiği 451'e ulaştı. 5 aylık dönemde ise yolcu trafiği 342 bin 598 olarak kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2026 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Malatya Havalimanı'nda Mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 71 bin 406, dış hat yolcu trafiği 378 oldu. Mayıs ayında Malatya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 443, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 451'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplamda 549 ton oldu.

5 aylık (Ocak- Mayıs) gerçekleşmeler

5 aylık dönemde ise Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 342 bin 598, uçak trafiği 2 bin 236, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 591 ton olarak gerçekleşti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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