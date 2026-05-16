Aydın'da dolu vurdu, zarar gören tarım arazileri yerinde incelendi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 14 Mayıs'ta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. İl ve ilçe tarım müdürleri sahada inceleme yaparak üreticilere TARSİM süreci hakkında bilgi verdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 14 Mayıs 2026 tarihinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Dolu yağışından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuyucak İlçe Müdürü Sabahattin Varol ile birlikte sahaya indi. Yukarıyakacık, Belenova, Sarıcaova ve Yeşildere mahallelerinde gerçekleştirilen incelemelerde, dolu nedeniyle ekili ve dikili alanlarda oluşan zarar yerinde değerlendirildi. Heyet, zarar gören üreticileri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Müdürü Ayhan Temiz, üreticilere hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi vererek, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında yapılması gereken işlemler ve izlenecek süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmalara katılan ekipler, sahada hasar tespit faaliyetlerini de sürdürdü. İncelemeler sırasında konuşan Temiz, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Üreticimizin emeği bizim için kıymetlidir. Doğal afetten etkilenen tüm çiftçilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
