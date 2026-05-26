Haberler

Yozgat hayvan pazarında kurbanlıklar alıcısını bekliyor

Güncelleme:
Kurban Bayramı'na saatler kala Yozgat'taki canlı hayvan pazarında alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Besicilerin uzun emekle yetiştirdiği kurbanlıklar tezgahlardaki yerini alırken, vatandaşlar bütçelerine uygun hayvan bulmaya çalışıyor. Pazarın gözdesi 1150 kiloluk şampiyon tosun 450 bin liraya satılıyor.

Besicilerin uzun süredir büyük emeklerle yetiştirdiği kurbanlıklar pazarlardaki yerlerini alırken bütçelerine uygun kurbanlık alan arayan vatandaşlar ve üreticiler arasında ise sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Kimi pazarlıklar sonuçlansa da kimisinde anlaşamayan alıcı ve satıcılar son dakikalara kadar arayışını sürdürüyor.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Osman Doğan "100 kadar hayvanımız vardı. Geliyor gidiyor. Son günlere doğru bekleyen var ucuza alalım diye" dedi.

Pazarın gözdesi şampiyon tosunun yetiştiricisi Ahmet Şenkaya "30-40 yıldır bu işle uğraşıyorum. Hayvanımız bin 150 kilo. 450 bin lira istiyorum. Tam 3 senedir besliyorum" ifadelerini kullandı. Sıkı pazarlıklara konu olan şampiyon tosun heybetiyle göz doldurdu.

Kurbanlık alan Kadir Felek "Her sene geliriz buradan kurbanlık alırız. Yozgat kurban pazarı diğer pazarlara göre biraz daha hesaplı. Sabahtan beri iki üç pazara da gittim. Çorum'a Sorgun'a gittim. Oralara göre burası biraz daha hesaplı. Bir inek aldık Allah kabul ederse. 135 bin liraya aldık" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

