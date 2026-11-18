Küçükbaş çobanlık desteği başvurusu başladı, evraklar 5 Ocak 2027'ye kadar verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Küçükbaş Sürü Yöneticisi İstihdamı (Çobanlık) Desteği için 2026 yılı başvuruları başladı. Yetiştiricilerin gerekli evrakları dosya halinde 5 Ocak 2027'ye kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne eksiksiz teslim etmesi gerekiyor.
2026 yılı Küçükbaş Sürü Yöneticisi İstihdamı (Çobanlık) Desteği kapsamında başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi.
Destekten yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, gerekli başvuru evraklarını dosya halinde hazırlayarak 5 Ocak 2027 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.
Yetkililer, destekten faydalanmak isteyen yetiştiricilerin başvuru süresini dikkate alarak evraklarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerektiğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı