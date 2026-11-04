Konya Karapınar'da mısır hasadı ve kışlık ekiliş alanlarında saha denetimi yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarımsal üretime yönelik saha kontrolleri devam ediyor.

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Hotamış Mahallesi'nde mısır hasadına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca kışlık ekiliş yapılan alanlarda da saha denetimleri yapılarak üretim faaliyetleri yerinde incelendi. Üretim sezonunun her aşamasında sahada çalışmalarını sürdüren teknik ekipler, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal faaliyetleri yakından takip etmeye devam ediyor. Verimli ve sürdürülebilir tarımsal üretim için saha çalışmalarının sezon boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı