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Ekipler dane kaybı ve yangın riskine karşı sahada

Ekipler dane kaybı ve yangın riskine karşı sahada
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Kocaeli'de buğday ve arpa hasadı başlarken İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, dane kayıplarını azaltmak ve tarla yangınlarını önlemek için biçerdöver denetimi yaptı.

Kocaeli'de buğday ve arpa hasadının başlamasıyla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dane kayıplarını en aza indirmek ve muhtemel tarla yangınlarının önüne geçmek amacıyla tarlalarda biçerdöver denetimi gerçekleştirdi.

İl genelinde başlayan buğday ve arpa hasadı kapsamında Kandıra ilçesinde sahaya inen ekipler, tarlalarda çalışan biçerdöverlerin uygun ayarlarda işlem yapıp yapmadığını kontrol etti. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Yakar ve Kandıra İlçe Müdürü Ercan Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, hasat alanlarındaki dane kayıpları ölçüldü. Ekipler ayrıca biçerdöver operatörleri ve üreticilerle bir araya gelerek yangın riskine karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

"Amacımız alın terinin karşılığının eksiksiz alınması"

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, bir yıllık emeğin korunması çısından bu denetimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Biçerdöverlerin uygun ayarlarla çalıştırılmasının dane kaybını önlemedeki en önemli unsur olduğunu belirten Özerdem, "Ekiplerimiz il genelinde denetimlerini titizlikle sürdürmektedir. Amacımız üreticilerimizin alın terinin karşılığını eksiksiz almasını sağlamaktır. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle hasat sırasında çıkabilecek yangınlara karşı tüm üreticilerimizin ve biçerdöver operatörlerimizin gerekli tedbirleri eksiksiz almasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretici mağduriyetini önlemeyi ve yangın riskini minimize etmeyi hedefleyen denetimlerin, hasat sezonu boyunca il genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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