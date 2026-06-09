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Destek bekleyen üreticilere bakanlıktan dolandırıcılık uyarısı

Destek bekleyen üreticilere bakanlıktan dolandırıcılık uyarısı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında hak sahibi yetiştiricilerin listelerinin kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Bakanlık, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyararak, sonuçların yalnızca resmi kanallardan duyurulacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında hak sahibi asil ve yedek yetiştiricilerin listelerinin kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi.

Projeye başvuran yetiştiriciler sonuçların açıklanmasını beklerken, Bakanlık olası dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje sonuçlarının yalnızca Bakanlığın resmi kanalları aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlığımız dışında telefon, e-mail, mesaj (SMS) vb. yollar ile yapılan bildirimlere olası dolandırıcılık ihtimaline karşı kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, destek almaya hak kazandığını öne sürerek kişisel bilgi, şifre veya ücret talep eden kişi ve mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Proje sonuçları ve süreçle ilgili güncel bilgilerin Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesi, Hayvancılık Genel Müdürlüğünün resmi kanalları ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri aracılığıyla takip edilebileceği kaydedildi.

Başvuru sahiplerinin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için bulundukları bölgelerdeki il ve ilçe müdürlüklerinden de bilgi alabilecekleri bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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