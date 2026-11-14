Kırklareli Pınarhisar'da bal üreticilerine yüzde 100 hibeli kovan tabanı dağıtıldı

Kırklareli Pınarhisar'da bal üreticilerine yüzde 100 hibeli kovan tabanı dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bal üreticilerine yüzde 100 hibeli plastik kovan tabanı dağıtıldı. Pınarhisar Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı üreticilere verilen destekle ekipman ihtiyaçlarının karşılanması ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bal üreticilerinin desteklenmesi amacıyla yüzde 100 hibe desteğiyle plastik kovan tabanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı Kırklareli İl Özel İdaresi desteğiyle yürütülen projeyle, Pınarhisar Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı üreticilere plastik kovan tabanları teslim edildi.
Tamamı hibe olarak sağlanan destekle gerçekleştirilen dağıtımla, arıcıların ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasının ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.