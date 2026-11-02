Kemah Koçkar'da üreticilere sonbaharda meyve ağacı budama eğitimi verildi

Kemah Koçkar'da üreticilere sonbaharda meyve ağacı budama eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kemah Koçkar köyünde sonbahar döneminde üreticilere meyve ağaçlarında budama eğitimi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitimde doğru budama yöntemleri anlatıldı; üreticilerin bilgi ve tecrübesinin artırılması amaçlandı.
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Koçkar köyünde üreticilere sonbahar döneminde meyve ağaçlarında budama eğitimi verildi.
Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitimde, meyve ağaçlarında doğru budama yöntemleri hakkında üreticilere bilgi aktarıldı.
Eğitimle üreticilerin bilgi ve tecrübelerinin artırılması, bilinçli tarımsal üretim yapmalarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı