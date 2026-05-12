Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ağaçlara zarar verdi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, çiçek açmış meyve ağaçlarına zarar verdi. Mahalle sakinleri ürün kaybı endişesi taşıyor ve zarar tespit çalışmaları bekleniyor.

Kapukaya ve Kömür mahallelerinde dolu yağışı etkili oldu. Öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı, özellikle meyve ağaçlarında büyük zarara yol açtı. Mahalle sakinleri meyve ağaçlarının çiçeklerinin büyük bölümünün döküldüğünü ifade ederken, yer yer fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağış nedeniyle bazı araçların plastik aksamlarında da hasar oluşturdu.

Üreticiler, yaşanan durum sonrası ürün kaybı endişesi yaşarken, bölgede zarar tespit çalışmalarının yapılmasını bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haber YorumlarıUtku Mermer:

insanlar tarım yapabilsin diye şehirler kurulmuş, geçmiş nesiller ne kadar da tarlasına değer vermiş. şimdi bu hale gelmişiz, bir dolu yağışı ürünü mahvediyor. ülke olarak üretim yapamayacak hale geldiğimiz çok belli. aile çiftçiliğinin kıymeti artık kimse anlamıyor.

Haber YorumlarıTuğba Ulutürk:

Geçen sene de böyle bir olay yaşandı ama o zamanlar daha hızlı tazminat işlemleri yapılıyordu!

Haber YorumlarıDeniz Erdoğan:

Bu dolu felaketini görmek çok üzücü! Çiftçilerimiz ne kadar da uğraşıyor ama doğa hep başımıza bela açıyor! Bu tür afetlerde sorumluların ağır şekilde hesap vermesi gerekir, başka türlü bu durumlar hiç bitmez!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

