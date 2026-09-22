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Kastamonu Şenpazar'da aronya hasadı başladı, yaklaşık 7 ton rekolte bekleniyor

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Kastamonu Şenpazar'da aronya hasadı başladı, yaklaşık 7 ton rekolte bekleniyor
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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 3 üretici, 84 dekar alanda yaklaşık 30 bin fidanla yetiştirdikleri aronyanın hasadına başladı. Bu sezon yaklaşık 7 ton rekolte beklenirken, Harmangeriş ve Salman köylerinde hasat şenliği düzenlendi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 84 dekar alanda 30 bin fidanla yetiştirilen aronyanın hasadına başladı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde tarımsal çeşitliliğin artırılması, katma değeri yüksek alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla sağlanan desteklerle üretimi gerçekleştirilen aronya meyvesinin hasadına başlandı. İlçede kayıtlı 3 üretici tarafından 84 dekar alanda, yaklaşık 30 bin fidanla gerçekleştirilen aronya üretiminde bu sezon yaklaşık 7 ton rekolte bekleniyor. İlçeye bağlı. Harmangeriş ve Salman köylerinde üretilen aronya için hasat şenliği düzenlendi. Şenliğe Milletvekili Halil Uluay ve Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan katıldı. Üreticilere ait bahçelerin ziyaret edildiği şenlikte, aronya ve bölgedeki üretimi hakkında bilgiler verilerek ürün hasadı yapıldı.

Şenpazar'ın iklim ve coğrafi yapısına uyum sağlayan aronya, yüksek katma değeri ve gıda ile kozmetik başta olmak üzere farklı sektörlerdeki kullanım alanlarıyla önemli bir alternatif ürün olarak öne çıkıyor. Aronya üretiminin yaygınlaştırılmasıyla ilçedeki tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması, üreticilere alternatif gelir kaynakları oluşturulması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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