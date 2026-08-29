Haberler

İnebolu'da balıkçılar yeni sezona umutla hazırlanıyor: Palamut bolluğu bekleniyor

İnebolu'da balıkçılar yeni sezona umutla hazırlanıyor: Palamut bolluğu bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İnebolu'da balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezon öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Bu yıl palamut bolluğu yaşanacağı belirtilirken, balıkçılar deniz kirliliğinin geçmesi için 1 Eylül'ü bekliyor. Kooperatif Başkanı palamudun ucuz olacağını söylerken, balıkçılar yakıt fiyatları ve liman sorununa dikkat çekti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezon öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz'de ağlarını balıkla doldurmayı ümit eden balıkçıların sezona sayılı günler kala hazırlıkları yoğunlaştı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de teknelerinin bakımlarını yaptıran balıkçılar, 1 Eylül'de sona erecek yasakla birlikte denize açılacak. 15 Ağustos'ta 12 metre altındaki tekneler için yasağın sona erdiğini ifade eden balıkçılar, ağları tıkayan kirliliğin etkisini yitirmesi için tün balıkçıların 1 Eylül'ü beklediğini söyledi.

"Palamut bu yıl çok, halkımız ucuz balık yiyecek"

Sezonla ilgili bilgi veren İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelebi, "Balıkçılık sezonumuz 1 Eylül'de büyük tekneler için açılacak. İnebolu'daki balıkçılarımız için bu sezonun yoğun bir balık rezervi olduğu için iyi geçeceğini düşünüyoruz. Palamut bu yıl çok. Halkımız ucuz balık yiyecek. Hamsi de inşallah olur. Ama palamut balıkçımızın yüzünü güldürecek. İnebolu'da balıkçılarımız yakıt fiyatları arttığı için fazla hareket edemiyor. Liman sıkıntımız var. İnşallah komisyonda ödenek verilince yeni liman yapılacak" dedi.

"Bu sene umut var"

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Mehmet Aksoy, bu yıl palamut bolluğu yaşanacağını ifade ederek, "Balık sezonu için hazırlık yapıyoruz. 15 Ağustos'ta 12 metrenin altındaki tekneler için sezon açıldı. 1 Eylül'de de 12 metrenin üzerindeki gırgır tekneleri için sezon açılacak. Şu anda sezonda bir pislik var. Balık ağlarının gözlerini kapatıyor. Onun için balıkçılar da 1 Eylül'ü bekliyor. Denizin yağışlarla birlikte biraz temizlenmesi gerekiyor. Biz de onu bekliyoruz. Bugün de yağış var. Yağışlarla birlikte deniz temizlenecek, bu sene umut var. Karadeniz'in her yerinde palamut balığı gözüküyor. Oltalarla da tutuluyor" dedi.

"Hava şartları düzgün olursa hepimizin umudu var"

İklim şartlarının normal seyrinde ilerlemesiyle balık bolluğu yaşanacağını belirten Aksoy, "Geçen yıl sezonda balık olmadı. Bu yıl palamut bol, o şekilde görülüyor. Çapariye istavrit geliyor, o da daha az. Kasım ayında çinekop olur. Onda da umut var. Önemli olan iklim ve hava şartları. Hava şartları düzgün olursa hepimizin umudu var" diye konuştu.

Aksoy, tüm balıkçıların denizlerde bu yıl yaşanan bolluk sebebiyle teknelerine ve ağlara yatırım yaptığını ifade etti. Aksoy, devlet teşviklerinin arttırılması ve kredi imkanlarının da iyileştirilerek balıkçıların desteklenmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
Nijer'in başkentinde silah ve patlama sesleri! Askeri araçlar sokaklara indi

Tanklar sokaklara indi! Ülkenin başkenti karıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye gol atan yıldızı alıyor

Kesenin ağzını açtı! Fener'e uçarak gol atan yıldızı alıyor
Yeni saç eski Haaland! Manchester City'den deplasmanda gol şov

Yeni saç eski Haaland! Manchester City'den deplasmanda gol şov
Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti

3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...

Talisca'dan olay paylaşım: İnsanlar kullanılıp...
Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu

Aboubakar yeniden Türkiye'de! Gollerini artık orada atacak
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi