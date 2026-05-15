Haberler

Kars'ta Sazangiller avcılığına 3 aylık yasak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinin korunması amacıyla 15 Mayıs-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında sazangillerin avlanmasını, satışını ve naklini yasakladı.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla sazangiller avcılığına yönelik yasak döneminin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2026 ile 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelindeki tüm iç sularda sazangillerin avlanmasının yasak olduğu bildirildi.

11 Ağustos 2024 tarih ve 32629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" ile "6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda uygulanacak yasak kapsamında; sazangillerin avlanması, satışı, nakli ve imalatta kullanılması da yasak kapsamına alındı.

Yetkililer, üreme döneminde balık popülasyonunun korunmasının doğal yaşamın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, yasağa aykırı hareket eden kişiler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacağı belirtildi. Denetimlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Kars'taki göl, gölet, baraj ve akarsularda uygulanacak yasakla birlikte, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve ekolojik dengenin korunmasının hedeflendiği kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıllık hapis cezasına başsavcılıktan itiraz

Narin Güran davasında yeni gelişme! Başsavcılık karara itiraz etti
Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

SPK'nın yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Açılan pankart bomba
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...