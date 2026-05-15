Kars'ta Sazangiller avcılığına 3 aylık yasak

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla sazangiller avcılığına yönelik yasak döneminin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2026 ile 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelindeki tüm iç sularda sazangillerin avlanmasının yasak olduğu bildirildi.

11 Ağustos 2024 tarih ve 32629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" ile "6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda uygulanacak yasak kapsamında; sazangillerin avlanması, satışı, nakli ve imalatta kullanılması da yasak kapsamına alındı.

Yetkililer, üreme döneminde balık popülasyonunun korunmasının doğal yaşamın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, yasağa aykırı hareket eden kişiler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacağı belirtildi. Denetimlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Kars'taki göl, gölet, baraj ve akarsularda uygulanacak yasakla birlikte, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve ekolojik dengenin korunmasının hedeflendiği kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı