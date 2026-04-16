Hayrabolu'da çiçek açan 'Sarı Gelin', rengiyle büyülüyor
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanola bitkisi çiçek açmaya başladı. Kanola tarlaları, yeşil buğday tarlalarıyla birlikte göz kamaştıran bir görüntü oluşturuyor.
Hayrabolu ovasını sarıya boyayan kanola, rengiyle göz kamaştırıyor. Yeşil renkli buğday tarlaları ile sarı renkli çiçek açan kanola tarlaları güzel görüntüler oluşturuyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı