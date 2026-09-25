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Gaziantep Araban'da 5 bin dönümde pamuk hasadı başladı, ilk ürüne altın verildi

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Gaziantep Araban'da 5 bin dönümde pamuk hasadı başladı, ilk ürüne altın verildi
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Gaziantep Araban'da beyaz altın denilen pamuk hasadı, Araban Ovası'ndaki 5 bin dönümlük alanda başladı. İlk hasadı Körhacıobası Mahallesi'nde yapan çiftçiler İmam ve Mehmet Demir dönüm başına 450-500 kilogram ürün aldı; çiftçiye Cumhuriyet altını hediye edildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde beyaz altın olarak adlandırılan pamuk hasadına başladı.

Araban ilçesinde beyaz altın olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı. İlçe ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan pamukta hasat Araban Ovası'ndaki yaklaşık 5 bin dönümlük alanda başladı. İlk hasat kırsal Körhacıobası Mahallesi pamuk üreticisi çiftçilerinden İmam ve Mehmet Demir'nın tarlasında gerçekleştirildi. İlk ürünlerden dönüm başına yaklaşık 450-500 kilogram pamuk elde edildi. Pamuk üreticileri İmam ve Mehmet Demir, Araban Ovası'nda ilk pamuk hasadını gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise ilçede pamuk üretiminin elektrik, mazot ve gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bu yıl 5 bin dönüm civarına gerilediğini belirtti. Altun, 2026 yılı pamuk hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni etti.

İlk pamuk hasadını yapan çiftçiye ise Cumhuriyet altını hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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