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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, B-Reçete için çiftçilere kayıt uyarısı yaptı

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, B-Reçete için çiftçilere kayıt uyarısı yaptı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, B-Reçete'de zirai ilaç temininde mağduriyet olmaması için kayıtların güncel tutulması uyarısında bulundu. Reçeteler ÇKS, KOBÜKS ve TÜKAS bilgilerine göre düzenleniyor; üreticilerden iletişim bilgilerini eksiksiz güncellemeleri istendi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, B-Reçete sisteminde kesintisiz hizmet sunulabilmesi ve üreticilerin zirai ilaç temininde mağduriyet yaşamaması için kayıtların güncel tutulması gerektiği uyarısında bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, B-Reçete uygulamasında Bitki Koruma Ürünleri reçetelerinin, üreticilerin sistemde kayıtlı olan alan ve ürün bilgilerine göre düzenlendiği belirtildi. Zirai ilaç tedarik sürecinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına, kayıt sistemlerindeki verilerin ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Üç Büyük Sistem Entegre Çalışıyor

B-Reçete altyapı sistemlerinin, tarımsal üretimin dijital takibini sağlayan üç büyük veri tabanı ile entegre çalıştığı ifade edildi. Reçetelerin sorunsuz oluşturulabilmesi için şu onaylı sistemlerdeki veriler esas alınıyor: "ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi), KOBÜKS (Köy Bazlı Ürün Kayıt Sistemi), TÜKAS (Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi)"

Sorunsuz İlaç Alımı İçin 3 Altın Kural

Üreticilerin zirai ilaç alım esnasında kuyruklarda beklememesi ve sistem engeline takılmaması için şu kurallara riayet etmesi isteniyor: "Sistem Kayıtlarının Güncellenmesi: ÇKS, KOBÜKS ve TÜKAS kayıtlarının güncel olduğundan emin olunmalıdır. Doğru Ürün ve Alan Beyanı: Üretim yapılan alan ve yetiştirilen ürün bilgileri sisteme eksiksiz ve doğru şekilde kaydedilmelidir. Güncel İletişim Bilgileri: Başta cep telefonu numaraları olmak üzere tüm iletişim verileri güncel tutulmalıdır"

Yetkililer, tarımsal üretimde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin korunması adına tüm çiftçileri kayıtlarını hızlı bir şekilde kontrol etmeye ve güncellemeye davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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