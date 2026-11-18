Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin sağlıklı, sertifikalı ve güvenilir tohumluklara ulaşabilmesi amacıyla il genelindeki tohumluk bayilerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde; bayilerin sahip olması gereken yasal izinler, depolama koşulları, etiket ve sertifika kontrolü ile satışa sunulan tohumlukların fiziki ve teknik şartları titizlikle inceleniyor.

Üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve tarımsal üretimde kalitenin artırılması hedeflenen denetimlerin, sezon boyunca planlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı