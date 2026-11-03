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Erzincan Kemah'ta bin 200 dekarlık Salkım Ser işletmesi iyi tarım denetiminden geçti

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Erzincan Kemah'ta bin 200 dekarlık Salkım Ser işletmesi iyi tarım denetiminden geçti
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kemah'ta Özdamar köyündeki bin 200 dekarlık Salkım Ser işletmesini iyi tarım kapsamında denetledi. Denetimle tarımsal üretimde kalite ve sürdürülebilirliğin artırılması, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Özdamar köyünde faaliyet gösteren bin 200 dekar büyüklüğündeki Salkım Ser işletmesi, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında denetlendi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, işletmenin iyi tarım uygulamaları kapsamındaki faaliyetleri incelendi.

Denetimlerle tarımsal üretimde kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirliğin artırılması, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, bereketli ve kaliteli üretim için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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