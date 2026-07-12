Erzincan'da yetişiyor, Trabzon ve Elazığ'da somona dönüşüyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde faaliyet gösteren su ürünleri tesislerinde yetiştirilen alabalıklar, belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra Türk somonu üretiminde değerlendirilmek üzere Trabzon ve Elazığ'a gönderiliyor.

Devlet destekleriyle son yıllarda kapasitesi artırılan su ürünleri tesisleri, Erzincan'da balık üretiminin gelişmesine katkı sağlıyor. Tercan ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Tuzla Çayı üzerinde bulunan tesiste alabalık üretimi yıl boyunca devam ediyor.

Tesiste yetiştirilen balıklar yaklaşık 250-300 gram ağırlığa ulaştıktan sonra, deniz kafeslerinde büyütülerek Türk somonuna dönüştürülmek üzere Trabzon ve Elazığ'daki işletmelere sevk ediliyor.

İşletme sahibi Şükrü Adam, üretim sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, balıkların her sabah erken saatlerde yemlendiğini, günün geri kalanında ise ağların temizliği ve bakım çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Yıllık üretim kapasitesinin 50 ton olduğunu ifade eden Adam, tesise yaklaşık 220 bin yavru balık aldıklarını belirterek, "Balıkları 250-300 gram ağırlığa ulaştırdıktan sonra Trabzon ve Elazığ'a gönderiyoruz. Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı