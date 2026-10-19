Erzincan'da Şavak aşiretinden üreticiler 4 aylık yayla sezonunu halayla kapattı

Erzincan'da yayla sezonunun sona ermesiyle birlikte hayvanlarını kamyonlara yükleyen üreticiler, yola çıkmadan önce halay çekti. Aylar süren yoğun çalışmanın ardından yaşanan bu renkli anlar, yayla dönüşüne neşe kattı.

Erzincan'da dünyaca ünlü tulum peynirini üreten Şavak aşireti mensubu yetiştiriciler, 4 aylık zorlu yayla sezonunu tamamladı. Hayvanlarını kamyonlara yükleyerek köylerine dönen üreticiler, yola çıkmadan önce halay çekti.

Erzincan'da dünyaca ünlü tulum peynirinin üretiminde önemli rol oynayan Şavak aşireti mensubu küçükbaş hayvan yetiştiricileri, 4 ay süren zorlu yayla sezonunu geride bıraktı. Havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte üretim sezonunu noktalayan yetiştiriciler, hayvanlarını kamyonlara yükleyerek şehir merkezlerindeki köylerine dönmeye başladı.

Yaz boyunca yüksek rakımlı yaylalarda hayvanlarını otlatan, süt sağımından peynir üretimine kadar yoğun bir mesai harcayan üreticiler için dönüş vakti geldi. Doğayla iç içe, ancak bir o kadar da zorlu şartlarda geçen dört ayın ardından üreticiler, hayvanlarını kış mevsimini geçirecekleri köylerine taşıyor.

Üretici Burhan Budak, yayla sezonunun tamamlandığını belirterek havaların soğumasıyla birlikte köylerine döneceklerini ifade etti. 4 ay boyunca yaylada üretim yaptıklarını anlatan Budak, sezonun sona ermesiyle hayvanlarını alarak kış dönemini geçirecekleri köylerine hareket edeceklerini söyledi. Budak Açıklamasında; "Yaklaşık 4 ay yaylada kaldık. Yaylada tulum peyniri ürettik. Şimdi yükseklere kar yağdı koyunlar artık dışarıda kalamadığı için memleketimize dönüyoruz" dedi.

Hem üreticilik yapan hem de kamyon sürücüsü olarak yetiştiricilerin dönüşüne katkı sağlayan Özcan Çakmak ise havaların soğuması ve üretim sezonunun sona ermesiyle taşıma sürecinin başladığını belirtti. Çakmak, yayladan ayrılan üreticileri ve hayvanlarını kamyonlarla köylerine taşıdıklarını ifade etti.

Erzincan'ın önemli ekonomik ve kültürel değerlerinden biri olan tulum peynirinin üretiminde büyük emek üstlenen yetiştiriciler, yaz boyunca yaylalarda hem hayvanlarının bakımını yaptı hem de süt üretimini sürdürdü. Ortaya koydukları yoğun emeğin sonucunda üretilen Erzincan tulum peyniri, kentin adını Türkiye'de ve dünyada duyuran yöresel lezzetler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı