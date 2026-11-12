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Erzincan'da Parla buğday çeşidi demonstrasyonu 5 köyde 25 dekarda tamamlandı

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Erzincan'da Parla buğday çeşidi demonstrasyonu 5 köyde 25 dekarda tamamlandı
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Erzincan'da “Parlayan Taneler” Projesi kapsamında yürütülen Parla buğday çeşidi demonstrasyon çalışmaları tamamlandı. 5 köyde 25 dekarlık alanda yapılan denemelerde kuru tarımda dekara 300 ila 750 kilogram verim elde edildi.

Erzincan'da, bölge şartlarına uygun buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Parlayan Taneler" Projesi kapsamında gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Parla buğday çeşidinin Erzincan koşullarındaki verim performansını belirlemek amacıyla 5 köyde deneme ekimleri yapıldı.

Beş önder çiftçinin katılımıyla toplam 25 dekarlık alanda gerçekleştirilen çalışmalarda, kuru tarım şartlarında dekara 300 ila 750 kilogram arasında verim elde edildi.

Projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen kapanış toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Dr. Berrin Dumlu ve üreticiler katıldı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Koçaker, Parla buğday çeşidinin Erzincan'ın tarımsal koşullarına uyum sağladığını belirterek, demonstrasyon çalışmalarının başarılı sonuçlarla tamamlandığını ifade etti.

Proje kapsamında elde edilen sonuçların, Erzincan'da verimliliğin artırılması ve bölge şartlarına uygun buğday çeşitlerinin üreticiler arasında yaygınlaştırılması açısından önem taşıdığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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