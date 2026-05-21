Erzincan'da meyve üreticilerine yağış sonrası ilaçlama uyarısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte etkili olan yağışların ardından meyve üreticilerine ilaçlama konusunda uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, meyve hastalıklarına karşı gerçekleştirilen ilaçlamalarda yağışın büyük önem taşıdığı belirtilerek, ilaçlamadan kısa süre sonra meydana gelen yağmurların kullanılan ilacın yaprak ve dallardan yıkanmasına neden olduğu, bunun da koruyucu etkiyi azalttığı ifade edildi.

Özellikle mantari hastalıklara karşı yapılan koruyucu ilaçlamalarda yağış sonrası tekrar uygulama gerekebileceği aktarılan açıklamada, sistemik ilaçların yağıştan daha az etkilendiği, kontak etkili ilaçların ise yağmurla kolayca yıkanabildiği kaydedildi.

Uzmanların, üreticilere hava tahminlerini takip ederek ilaçlamaları yağışsız günlerde yapmaları tavsiyesinde bulunduğu belirtilen açıklamada, ilaçlamadan sonraki ilk 6 ila 24 saat içinde yoğun yağış meydana gelmesi halinde, kullanılan ilacın özelliğine bağlı olarak uygulamanın tekrarlanmasının önerildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yağışlar nedeniyle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde elma ve armutta karaleke, cevizde ise antraknoz ilaçlamalarının yenilenmesi gerektiği ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı