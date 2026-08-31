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Erzincan'da Cimin üzümünde dolu vurgunu

Erzincan'da Cimin üzümünde dolu vurgunu
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Erzincan'da coğrafi işaret tescilli Cimin üzümünde hasat dönemi başlarken, Pişkidağ köyünde etkili olan dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı. Kısa süreli yoğun dolu, üzüm salkımlarında dökülme, çatlama ve ezilmelere neden olurken, üreticiler ürün kalitesinin düşmesinden ve pazarlanabilir üzüm miktarının azalmasından endişe ediyor.

Erzincan'da coğrafi işaret tescilli Cimin üzümünde hasat heyecanının yaşandığı dönemde etkili olan dolu yağışı, Pişkidağ köyündeki bağlarda zarara yol açtı.

Erzincan'ın meşhur Cimin üzümünde hasat döneminin başlamasıyla yaşanan sevinç, etkili olan dolu yağışı nedeniyle yerini endişeye bıraktı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Pişkidağ köyünde etkili olan sağanak ve dolu, üzüm bağlarında hasara neden oldu.

Coğrafi işaret tescilli, kendine özgü aroması ve yapısıyla bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Cimin üzümünde hasat sezonunun başladığı günlerde meydana gelen yağış, bazı üreticilerin ürünlerini olumsuz etkiledi.

Özellikle Pişkidağ köyünde kısa sürede etkili olan dolu yağışı, hasat için gün sayan üreticilerin bağlarında zarara yol açtı.

Dolu tanelerinin şiddetiyle asmalar üzerindeki üzüm salkımlarındaki bazı taneler döküldü. Asmada kalan üzümlerde ise çatlama, ezilme meydana geldi.

Üreticiler, hasat döneminin başında yaşanan yağış nedeniyle ürün kalitesinin düşmesinden ve pazarlanabilir üzüm miktarının azalmasından endişe duyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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