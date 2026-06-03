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İlk çilek hasadı öğrencilere ikram edildi

İlk çilek hasadı öğrencilere ikram edildi
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Erzincan'ın Tatlısu köyünde çilek ve böğürtlen üreticisi Fikret Ateş, geleneksel hale getirdiği uygulamayla bu yılın ilk çilek hasadını Çağlayan İlköğretim Okulu öğrencilerine ikram etti. Don nedeniyle geçen yıl zarar gören üretici, devlet desteğiyle yeniden üretime başladı.

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde çilek ve böğürtlen üreticiliği yapan Fikret Ateş, gelenek haline getirdiği uygulama kapsamında bu yılın ilk çilek hasadını öğrencilerle paylaştı.

Tatlısu köyünde üretim yapan Ateş, her yıl sezonun ilk hasadını bölgedeki okullarda eğitim gören öğrencilere ikram ediyor. Bu kapsamda Ateş, bu yıl elde ettiği ilk çilekleri Çağlayan İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıttı.

Geçen yıl yaşanan don olayları nedeniyle ürünlerinde büyük kayıp yaşadıklarını belirten Ateş, Erzincan Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan fide desteği sayesinde yeniden üretime başladıklarını söyledi.

Desteklerin üreticiler açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ateş, bu yılki ilk hasadı öğrencilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Öğrenciler ise dalından taze olarak yetiştirilen çilekleri tatmanın sevincini yaşarken, üretici Ateş'e teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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