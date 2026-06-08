Üzümlü'de vatandaşlar çileği dalından topluyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çilek üreticiliği yapan Yavuz Karatepe, vatandaşlara çileği doğrudan bahçeden toplama imkanı sunuyor.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren çilek bahçesinde vatandaşlar ürünleri dalından seçerek en taze haliyle topluyor.

Üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşan bu uygulama sayesinde ziyaretçiler hem doğal üretim sürecini yakından görme hem de taze çilek toplama deneyimi yaşama fırsatı buluyor.

Erzincan'ın verimli topraklarında üretim yapan çiftçilerin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğu belirtilerek, üreticilere bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı