Erzincan’da buğday hasadı sürüyor, biçerdöverler denetlendi

Erzincan'da buğday hasadı devam ederken, üreticilerin bir yıllık emeğinin korunması amacıyla biçerdöver denetimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Altınbaşak Beldesi'nde devam eden buğday hasadı çalışmalarını yerinde inceleyerek biçerdöver denetimlerine katıldı.

Denetimlerde, dane kaybının en aza indirilmesi, ürün veriminin korunması ve biçerdöverlerin kurallara uygun şekilde çalıştırılması konusunda operatörlere uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, hasatta doğru makine ayarlarının yapılmasının hem ürün kaybını önlediğini hem de üreticilerin emeklerinin karşılığını tam olarak alabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat sezonu boyunca biçerdöver denetimlerinin devam edeceği belirtilirken, üreticilere de hasat sırasında gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı