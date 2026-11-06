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Erzincan'da 774 bin küçükbaş hayvan soğukla yaylalardan köylere dönüyor

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Erzincan'da 774 bin küçükbaş hayvan soğukla yaylalardan köylere dönüyor
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Erzincan'da hava sıcaklıkları düşünce yaylalarda otlatılan küçükbaş hayvan sürüleri köylere ve şehir merkezine dönmeye başladı. Kentte 774 bin civarında küçükbaş hayvan bulunuyor; üreticiler sürülerini kışı geçirecekleri ağıllara yerleştiriyor.

Erzincan'da havaların soğumasıyla yaz boyunca yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan küçükbaş hayvan sürülerinin köylere ve şehir merkezine dönüşü devam ediyor.

Kentte ilkbahar aylarında yaylalara çıkarılan koyun ve keçiler, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini göstermesiyle yeniden yerleşim yerlerine indiriliyor.

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, yaz boyunca yaylalarda otlattıkları hayvanlarını kış mevsimini geçirecekleri köylere götürmek için hazırlıklarını tamamladı.

Bazı üreticiler sürülerini günler süren yürüyüşlerle köylerine ulaştırırken bazıları da hayvanlarını kamyonlara yükleyerek naklediyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde hava koşullarının değişmesiyle hız kazanan dönüş yolculuğunda, üreticiler hayvanlarını daha düşük rakımlı alanlardaki ağıllara yerleştiriyor.

Erzincan'da küçükbaş hayvancılık, kırsal ekonominin yanı sıra kentin yöresel ürünleri arasında yer alan tulum peyniri üretimi açısından da önem taşıyor.

Yaylalarda otlatılan koyun ve keçilerden elde edilen süt, geleneksel tulum peyniri üretiminin temelini oluşturuyor. Yaylacılık sezonunun sona ermesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki otlatma faaliyetleri de tamamlanırken üreticiler kış dönemine hazırlanıyor.

Erzincan'da 774 bin civarında küçükbaş hayvan bulunuyor. Küçükbaş hayvan varlığıyla kent ekonomisinde önemli yer tutan hayvancılık faaliyetleri, yaylalardan köylere dönüşün tamamlanmasıyla kış döneminde de ağıllarda sürdürülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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