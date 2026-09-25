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Erzincan'da 16 tarımsal sulama projesine 9 milyon 83 bin lira hibe desteği onaylandı

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Erzincan'da 16 tarımsal sulama projesine 9 milyon 83 bin lira hibe desteği onaylandı
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Erzincan'da tasarruflu tarımsal sulama için yapılan 17 başvurudan 16'sı Bakanlıkça onaylandı. Projelerin toplam bedeli 15 milyon 345 bin lira, talep edilen hibe 9 milyon 83 bin lira; üreticiler İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile sözleşme imzaladı.

Erzincan'da Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında tasarruflu tarımsal sulama sistemleri için yapılan 17 başvurudan 16'sı desteklenmeye uygun bulundu.

Program kapsamında Erzincan'dan yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 16 proje Bakanlık tarafından onaylandı. Projelerin toplam bedeli 15 milyon 345 bin lira, talep edilen hibe tutarı ise 9 milyon 83 bin lira olarak açıklandı.

Destek kapsamında damla, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla, center pivot, lineer ve tamburlu sulama sistemlerinin yanı sıra güneş enerjili sulama ile akıllı sulama ve otomasyon sistemleri de yer alıyor.

Bazı yatırım konularında hibe oranı yüzde 70'e kadar çıkarken, su kısıtı bulunan havzalarda tüm yatırım konuları için yüzde 70 hibe desteği uygulanabiliyor.

Erzincan'da hibe almaya hak kazanan üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile hibe sözleşmelerini imzaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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