Engebeli arazide 10 bini aşkın vişne ağacı yetiştirerek örnek oldu

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yaklaşık 250 dekarlık engebeli arazide 10 binin üzerinde vişne ağacı yetiştiren üretici Gürsel Arslan, organik vişne üretimiyle hem atıl durumdaki tarım arazilerini ekonomiye kazandırdı hem de sanayiye hammadde sağlıyor.

Çayırlı ilçesinde organik vişne yetiştiriciliği her geçen yıl artarken, üretici Gürsel Arslan yaklaşık 10 yıl önce kullanılmayan engebeli tarım arazilerinde vişne bahçeleri kurmaya başladı. Arslan, zamanla üretim alanını genişleterek 250 dekarlık alanda 10 binin üzerinde vişne ağacı yetiştirmeyi başardı.

Zorlu arazi şartlarına rağmen üretimini sürdüren Arslan, organik yöntemlerle yetiştirdiği vişneleri sanayiye hammadde olarak kazandırırken, bölgede meyveciliğin gelişmesine de katkı sunuyor.

Atıl durumdaki tarım arazilerini üretime kazandıran vişne bahçeleriyle dikkat çeken Arslan'ın çalışmaları, Erzincan'da organik tarım ve sanayi meyveciliğinin gelişimine örnek gösteriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı