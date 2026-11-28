Elazığ'da üretici örgütlerine ortak makine parkı hibesi tanıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TARDİP kapsamında ortak makine parkı kurulmasına yönelik hibe çağrısı yayımlandı. Elazığ'da kooperatif ve birlik temsilcilerine hibe kapsamı, başvuru şartları ve değerlendirme süreci anlatıldı; desteklenen örgütlere makine ve ekipman alımında hibe sağlanacak.
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve üreticilerin makine ekipman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen TARDİP Projesi çerçevesinde, Elazığ'da üretici örgütlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye'nin Depremden Etkilenen İllerinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi (TARDİP) çerçevesinde, ortak makine parklarının oluşturulmasına yönelik hibe çağrısı yayımlandı.Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlik temsilcilerine hibe desteğinin kapsamı, başvuru şartları ve değerlendirme süreci hakkında bilgi verildi.
Başvuruları değerlendirme sonucunda desteklenmeye hak kazanan tarımsal amaçlı örgütlerin, ortak makine parkları için gerçekleştirecekleri makine ve ekipman alımlarına hibe desteği sağlanacağı belirtildi.Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.