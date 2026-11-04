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Elazığ Ağın'da Tarım ve Orman ekipleri aşılama, kayıt ve tarama yapıyor

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Elazığ Ağın'da Tarım ve Orman ekipleri aşılama, kayıt ve tarama yapıyor
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Tarım ve Orman ekipleri, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve kayıt amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Hayvancılık işletmelerinde aşılama ve sağlık taraması yapılırken yetiştiricilere önlemler anlatılıyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvanların kayıt altına alınması amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvanların kayıt altına alınması amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde hayvancılık işletmelerinde aşılama, kayıt altına alma ve sağlık taramaları gerçekleştiriliyor.

İşletme bazlı yapılan denetim, kontrol ve aşılama faaliyetleriyle yetiştiricilerle birebir iletişim kuran ekipler, hayvan hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirmelerde bulunuyor. Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedefleyen çalışmalarla, ilçede daha sağlıklı sürüler ve daha güçlü bir hayvancılık altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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