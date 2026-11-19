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Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Ardı Mahallesi'nde yürütülen istifli taş tahkimatı çalışmaları tamamlandı.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, bölgedeki taşkın risklerini en aza indirmek amacıyla yürüttüğü altyapı ve koruma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Horasan ilçesinin Ardı Mahallesi'nde başlatılan istifli taş tahkimatı imalatları bitirilerek hizmete alındı. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte mahalledeki taşkın riskinin azaltılması ve yerleşim alanlarının daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.

Konuya ilişkin DSİ 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, kurumun vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma hedefi vurgulandı. Açıklamada, "DSİ olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaya, yerleşim yerlerimizi taşkın risklerine karşı güvence altına almaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı