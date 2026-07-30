DOA uygulamasında yeni dönem: Vatandaş da esnaf da kazanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde, vatandaşların iade noktalarına erişimini kolaylaştıracak ve esnafın sisteme katılımını artıracak "Mobil DOA" uygulaması hayata geçiriliyor. Yeni sistemle vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 TL kazanırken, sisteme dahil olan işletmelere de ambalaj başına 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminin erişim ağını genişletmek amacıyla geliştirilen Mobil DOA uygulaması devreye alınıyor. Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler, Mobil DOA sayesinde "Manuel İade Noktası" olarak sisteme dahil olabilecek.

İade işlemleri cep telefonu üzerinden yapılacak

Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıtlarını tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak verilecek Mobil DOA cihazı; barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek merkezden gerçekleştirecek. Vatandaşlar cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak. Ardından DOA logolu içecek ambalajlarının barkodları cihaza okutularak sisteme kaydedilecek. Doğrulanan ambalajlara ilişkin veriler anlık olarak DOA Sisteminin dijital altyapısına aktarılacak. İşlem tamamlandığında ise her ambalaj için belirlenen 1 TL depozito bedeli doğrudan vatandaşın DOA Cüzdan hesabına yüklenecek. Böylece iade işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilerek güvenli ve izlenebilir şekilde gerçekleştirilecek.

Esnafa ambalaj başına 50 kuruş teşvik

Mobil DOA uygulamasıyla market, bakkal ve büfeler herhangi bir makine yatırımı yapmadan sisteme katılabilecek. İşletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkilendirilmiş saha operatörlerine teslim edecek. Teslim edilen her ambalaj için işletmelere 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak.

Yeni uygulama sayesinde esnaf sisteme katkısı karşılığında ek gelir elde ederken, vatandaşlar da yaşadıkları bölgelerde daha fazla iade noktasına ulaşabilecek. Mobil DOA'nın yaygınlaştırılmasıyla birlikte daha fazla işletmenin sisteme dahil edilmesi, saha operasyonlarının etkinliğinin artırılması ve DOA logolu içecek ambalajlarının geri dönüşüm sürecine daha hızlı kazandırılması hedefleniyor.

Ümraniye'deki marketinde uygulamayı kullanan işletme sahibi Ercan İnci, "Bu cihaz baktığınız zaman tamamen bir el terminalidir. Mobil DOA Uygulaması yüklüdür buna. Makinelerin şöyle bir özelliği var; yığılma oluyor sıralı attığımız zaman. Bunda öyle bir şey yok. Satış yaparmış gibi, bu cihazla ürünleri geriye iadesini alabiliyoruz" dedi.

Uygulamalı olarak da bilgi veren İnci, "Barkodsuz veya tahrip olmuş ürünleri almıyoruz. Plastik petler, camlar, bir de teneke kutuların hepsini, tamamını alıyoruz. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 tane ürününü alıp müşteriye teslim edebiliyoruz. Bu hem esnafa hem millete hem de doğaya tamamen doğa dostu bir projedir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. DOA uygulamasına girenler, herkes bu uygulamadan nerede, kim teslim aldığını görebilecekler" şeklinde konuştu.

"Projenin bu şekilde yayılmasıyla ülkemize hem ekonomik hem çevresel olarak çok büyük katkı sağlayacak"

Türkiye Çevre Ajansı'nda çevre mühendisi olarak çalışan Aybike Mısır ise, mobil DOA cihazlarının esnaflara dağıtılmaya başlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu noktada özellikle depozito iade makinesi kurulumu yapılamayan noktalarda vatandaşın çok daha hızlı bir şekilde sisteme erişebilmesi, ambalajlarını iade edebilmesi adına bu sistem başlatıldı. Mobil DOA cihazı verilen her esnaf anında iade alımlarına başlayabiliyor. Aynı makineleri gördükleri gibi bu cihaz da DOA uygulaması üzerinden hangi noktalarda vatandaş rahatlıkla görüntüleyebilecek. Bu projenin bu şekilde yayılmasıyla ülkemize hem ekonomik hem çevresel olarak çok büyük katkı sağlayacak. Daha sürdürülebilir bir gelecek için kaynağında temiz olarak bu ambalajları toplayıp geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor bu projede. Her geçen gün de gerek depozito iade makineleriyle gerek mobil DOA cihazıyla çok daha erişilebilir bir noktaya gelip ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı