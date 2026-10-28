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Diyarbakır Çermik'te coğrafi tescilli Çermik biberinin son hasadı başladı

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Diyarbakır Çermik'te coğrafi tescilli Çermik biberinin son hasadı başladı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine özgü coğrafi tescilli Çermik biberinde yağışlarla son hasat başladı. Çiğ tüketilen biber, çevre ilçe ve illerde tercih edilirken zincir marketler ve internet sitelerinde satılıyor, gurbetçiler memleketlerine dönüşte hediye götürüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine özgü yetiştirilen coğrafi tescilli Çermik biberinde son hasat dönemi başladı.

Tadı ve aroması ile tercih edilen Çermik biberinde yağışların başlamasıyla birlikte son ürün hasatları yapılmaya başlandı. Genellikle yemeklerin yanında pişirilmeden çiğ olarak tüketilen Çermik biberi, çevre ilçe ve illerde yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Zincir marketlerinde manav reyonlarını süsleyen biber, aynı zamanda internette alışveriş sitelerinde de satılıyor. Yurt dışında yaşayan gurbetçi Çermikliler de memleketlerine geldiklerinde, eş dost akrabalarına dönüş yolunda biberleri hediye olarak götürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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