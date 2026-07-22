Haberler

Didim'de balık ağları kontrol edildi

Didim'de balık ağları kontrol edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Taşburun Balıkçı Barınağı'nda ticari balıkçı teknelerindeki ağları mevzuata uygunluk açısından denetledi. Sürdürülebilir balıkçılık için kontrollerin süreceği bildirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Taşburun Balıkçı Barınağı'nda ticari balıkçılık yapan teknelerde av araçlarını denetleyerek ağların mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'nda ticari balıkçılık faaliyetlerine yönelik av aracı denetimi gerçekleştirildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, barınakta bulunan ticari balıkçı teknelerindeki balık ağı ve av araçları tek tek incelendi. Ekipler, kullanılan balık ağlarının göz açıklıkları başta olmak üzere teknik özelliklerini kontrol ederek yürürlükteki su ürünleri mevzuatına uygunluğunu denetledi. Gerçekleştirilen kontrollerde sürdürülebilir balıkçılığın korunması, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, balıkçılara avcılık kurallarına uyulmasının hem deniz ekosisteminin korunması hem de sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar

Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dediği oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
Krizden çıkamadılar! Dev havayolu şirketi kapanıyor

Dev havayolu şirketi kapanıyor
Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı

Avrupa'da bir ilk: Fransa'dan çocukları korumak için tarihi adım
İsrail bayrağını arabayla ezdiler

İsrail bayrağını arabayla ezdiler
Asgari ücrette yeni hazırlık tartışma yarattı: Çok büyük bir kaosa neden olur

Asgari ücrette yeni hazırlık tartışma yarattı: Çok büyük kaos çıkar
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor