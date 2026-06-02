Çorum'da ilk kez ekilen yerli ve milli buğday umut vaat ediyor

Çorum'da ilk kez ekilen yerli ve milli yazlık buğday çeşidi 'kirve', başaklanma döneminde yüksek verim ve kuraklığa dayanıklılık göstererek üreticiler için umut ışığı oldu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen demonstrasyon çalışması kapsamında ekilen "kirve" türündeki buğdayın gelişim süreci teknik ekipler tarafından yakından takip ediliyor. Kuraklık riskine karşı üreticilere alternatif çeşitler sunmak, yazlık buğdayların bölge şartlarındaki performansını değerlendirmek ve yerli-milli çeşitlerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında yapılan son fenolojik gözlemlerde olumlu sonuçlar elde edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapılan arazi incelemelerinde, Kirve çeşidinin güçlü bir gelişim gösterdiği, yoğun kardeşlenme oluşturduğu ve başaklanma evresine geçtiği tespit edildi. Bitkilerde gözlenen yüksek kardeşlenme kapasitesi ve sağlıklı gelişim, çeşidin Çorum'un iklim ve toprak şartlarına başarılı şekilde uyum sağladığını ortaya koydu. Demonstrasyon alanındaki gözlemler, tün bölge için umut vadeden bir yazlık buğday alternatifi olduğunu gösterirken, çalışmanın ilerleyen aşamalarında verim unsurlarına yönelik detaylı ölçümler yapılacağı bildirildi. Hasat öncesinde başak sayısı, dane sayısı ve diğer verim kriterleri teknik personeller tarafından değerlendirilecek. Elde edilen sonuçlar, hasat döneminde bölgede yetiştirilen kışlık buğday çeşitleriyle karşılaştırılacak. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
