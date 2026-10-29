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Çorum'da dağcılar 29 Ekim için kayalıktan 60 metre inip dev Türk bayrağını açtı

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Çorum'da dağcılar 29 Ekim için kayalıktan 60 metre inip dev Türk bayrağını açtı
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Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen Lodos Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyeleri, Budakören Şelalesi'ndeki kayalıklardan 60 metre aşağıya inerek dev Türk bayrağını dalgalandırdı. Dağcılar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doğaya taşıdı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen dağcılar, kayalık alandan 60 metre aşağıya inerek dev Türk bayrağını dalgalandırdı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir araya gelen Lodos Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyeleri Abdullah Alkaç, Onur Emniyet ve Cevdet Dağ, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doğaya taşıdı. Merkez ilçesi Budakören köyü mevkiinde bulunan Budakören Şelalesi bölgesindeki kayalıklara gelen dağcılar, kayalıklardan 60 metre aşağıya inen sporcular, dev Türk bayrağını açarak dalgalandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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