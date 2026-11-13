Çorlu'da kaçak 24 büyükbaş hayvan kestirildi, sahibine idari para cezası verildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata aykırı yollarla bölgeye getirildiği tespit edilen 24 büyükbaş hayvan, tüm masrafları sahibine ait olmak üzere kestirilirken, hayvanların sahibine idari para cezası uygulandı.

Trakya'nın 2010 yılından bu yana koruduğu şap hastalığına karşı aşılı ari bölge statüsünün tehlikeye atılmaması için denetimler sürüyor. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya'nın şap hastalığına karşı sahip olduğu ari bölge statüsünün korunması amacıyla yetiştiricilere ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Devlet tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Trakya'nın 2010 yılından bu yana şap hastalığına karşı aşılı ari bölge statüsünde bulunduğu hatırlatılarak, yıllardır büyük emek ve mücadeleyle korunan bu kazanımın kaçak hayvan hareketleri nedeniyle tehlikeye atılmaması gerektiği vurgulandı.

Çorlu'da 24 büyükbaş hayvan tespit edildi

Çorlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 11 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasal olmayan yollarla getirildiği belirlenen 24 büyükbaş hayvan tespit edildi. Yetkili veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından durum tutanak altına alındı.

Söz konusu hayvanlar, 2020/06 sayılı Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler Genelgesi hükümleri doğrultusunda, tüm masrafları hayvan sahibine ait olmak üzere en yakın kesimhanede kestirildi. Ayrıca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36'ncı maddesine göre sorumlular hakkında gerekli idari para cezası uygulandı.

Anadolu'dan Trakya'ya kaçak hayvan sevkiyatına karşı uyarı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yetiştiricilerin Anadolu'dan Trakya'ya mevzuata aykırı şekilde canlı hayvan getirmemeleri, menşei ve sağlık durumu belli olmayan hayvanların bölgeye girişine aracılık etmemeleri ve belgesiz, izinsiz hayvan hareketlerine kesinlikle izin vermemeleri istendi.

Yasal olmayan hayvan hareketlerinde yalnızca hayvan sahiplerinin değil, bu hayvanların taşınmasına aracılık eden, naklini gerçekleştiren, kesim amacıyla bölgeye getiren veya kesimini gerçekleştiren kişilerin de mevzuat kapsamında sorumluluk taşıdığına dikkat çekildi.

Şüpheli hayvan hareketleri jandarmaya bildirilmeli

Trakya'nın ari statüsünü tehdit edebilecek şüpheli hayvan hareketleriyle karşılaşılması halinde vatandaşların vakit kaybetmeden jandarma birimlerine veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirimde bulunmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Trakya'nın şap hastalığına karşı ari statüsünün korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, bölgedeki tüm yetiştiricilerin ve vatandaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulanarak, yıllardır emek verilerek elde edilen bu önemli kazanımın gelecek nesillere aktarılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı