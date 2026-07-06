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Çarşamba Ovası'nda samuray arıcığı salındı

Çarşamba Ovası'nda samuray arıcığı salındı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 9 mahallede Samuray arıcığı (Trissolcus japonicus) doğaya bırakıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele kapsamında 9 mahallede trissolcus japonicus (Samuray arıcığı) salımı gerçekleştirildi.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler tarafından 9 mahallede zararlının doğal düşmanı olan samuray arıcığı salımı gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Aşağımusalla, Konukluk, Bezirgan, Güldere, Gülören, Kabaceviz, Esençay, Esentepe ve Şeygüven Mahallelerinde samuray arıcıkları doğaya bırakıldı. Kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelleyen samuray arıcıkları sayesinde zararlının popülasyonunun doğal yollarla azaltılması hedefleniyor.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretimin korunması ve bitki sağlığının sürdürülebilir şekilde desteklenmesi amacıyla biyolojik mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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