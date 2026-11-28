Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 6-8 derece azalmasıyla çiftçilere zirai don uyarısı verildi.

Çanakkale'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 29 Kasım'dan itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece azalması ve soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kentin kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kentin iç kesimleri ve yüksek bölgelerinde ise hafif zirai don riski öngörülüyor. İl merkezinde en düşük hava sıcaklığının 0 derceye kadar düşmesi bekleniyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı