Çanakkale'de hava sıcaklığı 6-8 derece düşecek, çiftçilere zirai don uyarısı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji verilerine göre Çanakkale'de 29 Kasım'dan itibaren sıcaklık 6-8 derece azalacak, soğuk hava hafta boyunca etkili olacak. Kentin iç kesimleri ve yüksek bölgelerinde hafif zirai don riski öngörülürken Valilik üretici ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 6-8 derece azalmasıyla çiftçilere zirai don uyarısı verildi.
Çanakkale'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 29 Kasım'dan itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece azalması ve soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kentin kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kentin iç kesimleri ve yüksek bölgelerinde ise hafif zirai don riski öngörülüyor. İl merkezinde en düşük hava sıcaklığının 0 derceye kadar düşmesi bekleniyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları vurguladı.