Bolvadin'de küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışması

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme, tespit ve destekleme çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl müdürlüğümüzce, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve hayvansal üretimde kayıtlılığın sağlanmasına yönelik çalışmalar il genelinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli teknik personeller tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme, tespit ve destekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan varlığının kayıt altına alınması, destekleme süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve yetiştiricilerimizin Bakanlığımız tarafından sağlanan desteklerden etkin şekilde yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

İl Müdürlüğümüzce, hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, hayvan sağlığı standartlarının yükseltilmesi ve kayıtlı üretimin yaygınlaştırılması amacıyla aşılama, küpeleme ve hayvan kayıt sistemine yönelik çalışmalar planlı ve programlı şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı