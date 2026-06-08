Bolu'ya 2026 KÖYDES için 169,8 milyon TL ödenek

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 2026 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Bolu'ya 169 milyon 854 bin 665 TL ödenek tahsis edildi. İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ayrılan kaynağın köylerin içme suyu, ulaşım ve altyapı ihtiyaçları için en verimli şekilde kullanılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla 2026 yılı KÖYDES ödenekleri belli oldu. 2005 yılından bu yana uygulanan ve kırsal kalkınmada önemli bir yere sahip olan proje kapsamında Bolu'ya 169 milyon 854 bin 665 TL kaynak aktarıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kırsal kalkınmaya verilen desteğin somut şekilde devam ettiğini vurguladı.

"Hizmetlerimiz artarak sürecek"

Kaynağın Bolu'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çetinkaya, "KÖYDES, 2005 yılından bu yana uygulanan ve kırsal kalkınmada çok önemli bir yere sahip olan bir projedir. 2026 yılı için Bolu'muza 169 milyon 854 bin 665 TL ödenek ayrılmıştır. Bu kaynağın ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve Bolu Milletvekilimiz Yüksel Coşkunyürek'e teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda köylerimize yapılan hizmetler artarak devam etmektedir" dedi.

"En doğru ve kalıcı hizmetleri ulaştırmayı hedefliyoruz"

Ödeneğin kullanım sürecine ilişkin de bilgiler veren Çetinkaya, "Ödeneğin kullanımı, Valimizin başkanlığında İlçe Kaymakamlarımız, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla oluşturulan KÖYDES İhtisas Komisyonu tarafından belirlenecektir. İmkanları en verimli şekilde kullanarak köylerimize en doğru ve kalıcı hizmetleri ulaştırmayı hedefliyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi 2026 yılında da hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ödeneğin ilimize, ilçelerimize ve tüm köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlçelere göre ödenek dağılımı belli oldu

Bolu'ya tahsis edilen 169 milyon 854 bin 665 TL'lik KÖYDES ödeneğinin ilçe bazlı dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Merkez İlçe 49 milyon 825 bin 821 TL, Dörtdivan 7 milyon 69 bin 821 TL, Gerede 25 milyon 496 bin 411 TL, Göynük 26 milyon 251 bin 490 TL, Kıbrıscık 6 milyon 307 bin 540 TL, Mengen 18 milyon 633 bin 055 TL, Mudurnu 22 milyon 740 bin 311 TL, Seben 8 milyon 997 bin 197 TL ve Yeniçağa 4 milyon 532 bin 911 TL. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı