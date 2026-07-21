Haberler

Bolu'nun fındık rekoltesi için sahadan veri toplandı

Bolu'nun fındık rekoltesi için sahadan veri toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Mudurnu ve Göynük ilçelerinde yürütülen 2026 yılı fındık rekoltesi saha çalışmaları tamamlandı. Teknik personel tarafından toplanan veriler Rekolte Tahmin Komisyonu'nda değerlendirildi. Nihai tahmin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Bolu'da 2026 yılı fındık rekoltesinin belirlenmesine yönelik saha çalışmaları tamamlandı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, fındık üretiminin yapıldığı Mudurnu ve Göynük ilçelerinde gerçekleştirildi. Teknik personel, belirlenen fındık bahçelerinde inceleme yaptı. Çalışmalarda çotanak sayısı, çotanaklardaki sağlam dane miktarı ile bahçelerdeki ortalama ocak ve dal sayıları tespit edildi. Sahadan elde edilen veriler, Bolu İli Fındık Rekolte Tahmin Komisyonu tarafından değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından kentin 2026 yılı tahmini fındık rekoltesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bolu'nun tahmini fındık rekoltesi, ülke genelindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacak. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma

Başı büyük belada! Bu canice hareketinin bedelini fena ödeyecek
Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm

Türkiye birincisi Şanlıurfa'dan! İşte okumak istediği bölüm
Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım

Ev hapsiyle tahliye edilen ünlü şarkıcı günah çıkarttı
Valilik uyardı! İstanbul'a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek

İstanbul'a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek
Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ile nikah tazeledi

Fenerbahçe'de efsane isimle imzalar atıldı
Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini öldürüp gömdükten sonra da durmamış! Dolandırıcılığın böylesi