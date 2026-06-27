Haberler

Bitlis'te karla mücadele sürüyor

Bitlis'te karla mücadele sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te temmuz ayına yaklaşılırken yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, Hizan ilçesindeki yayla yollarını açarak göçerlerin hayvanlarıyla güvenli ulaşımını sağlamayı hedefliyor. Açılan yaylalar, 35 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor ve bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Bitlis'te temmuz ayına sayılı günler kala yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kışın yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarını açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Horozdere, Süttaşı, Budaklı, Yoğurtlu, Aladana ve Hizan merkez yayla yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri temizlenerek ulaşım yeniden sağlanıyor.

Bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan göçerler için büyük önem taşıyan yayla yollarının açılmasıyla birlikte sürülerin yaylalara güvenli şekilde ulaşması hedefleniyor.

Açılan yaylalar, yaklaşık 35 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yaparken, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürerek göçerlerin yayla sezonunu sorunsuz geçirebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer kar kalınlığının etkisini sürdürdüğünü belirterek, tüm yayla yollarının en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiğini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Ünlü sanatçıdan dayısına yürek burkan veda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi'nin otele verdiği siparişi paylaştı
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Küfürler havada uçuştu
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

Yok böyle maç! Bu gol iptal oldu, bir takım üst tura çıktı
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı
İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi

İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı can verdi, baba panikle eşini ezdi