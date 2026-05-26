Kurban pazarında bayram yoğunluğu

Bingöl Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı arefesinde hareketlilik arttı. Üreticiler satışlardan umutlu, fiyatlar küçükbaşta 15-35 bin, büyükbaşta 100-300 bin lira arasında değişiyor.

Bayram arefesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yer aldığı pazarda üreticiler kurbanlıklarını satabilmek için yoğun mesai harcıyor. Pazarda sık sık pazarlık görüntüleri yaşanırken, bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte hayvan bakmaya geldiği görüldü. Hareketliliğin arttığı pazarda üreticiler de satışlardan umutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık bin 500 küçükbaş hayvan yetiştirdiğini belirten besici Özcan Oğuz, "Yaklaşık bin 500'e yakın küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Yıllardır dede baba mesleği olan hayvancılığı sürdürüyoruz. Hayvanların bir kısmını İstanbul'a gönderdik. Geri kalanları da pazara getirdik. Bu sene hayvan fazla yok. Talep var ama hayvan sayısı az. Muhtemelen bir iki güne daha da yoğunluk olur" dedi.

Bingöl Canlı Hayvan Pazarı Sorumlu Müdürü Sami Kaysadu ise satışların başladığını belirterek, "Kurbana bir gün kalmış. Millet yavaş yavaş kurbanlıklarını seçmeye başladı. Her bütçeye uygun kurbanlık var. Geçen seneye göre hayvan sayısı daha az. Küçükbaş hayvanlar 15 bin ile 35 bin lira arasında değişiyor. Büyükbaş hayvanlar ise 100 bin ile 300 bin lira arasında satışa sunuluyor" diye konuştu.

Pazardaki yoğunluğun daha da artmasının beklendiği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
