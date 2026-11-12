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Bayburt-Gümüşhane valileri 2026'da açılması hedeflenen havalimanı inşaatını inceledi

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Bayburt-Gümüşhane valileri 2026'da açılması hedeflenen havalimanı inşaatını inceledi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, 2026 sonunda açılması hedeflenen Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatını inceledi. Valiler, Salyazı'daki çalışmaların son durumu hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bayburt Group İnşaat tarafından yapımı sürdürülen ve 2026 yılı sonunda hizmete açılması hedeflenen havalimanındaki çalışmaların son durumu değerlendirildi.

İnşaat sahasını gezen vali Eldivan ve Atay proje kapsamında görev yapan teknik ekipten çalışmaların aşamaları hakkında bilgi aldı.

Salyazı'da inşa edilen havalimanının temeli 2018 yılında atıldı. İlk olarak 2020 yılında hizmete açılması planlanan proje, aradan geçen 8 yıla rağmen tamamlanamadı. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanında 3 bin metre uzunluğunda pist bulunuyor.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada havalimanının altyapı çalışmalarının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarının ise sürdüğünü bildirmişti. Uraloğlu, 2026 yılı içerisinde havalimanını tamamlayarak uçuşları başlatmayı hedeflediklerini de belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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